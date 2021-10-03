有些生肖擁有儲蓄的好習慣，就算遇到困難、陷入低潮他們也不會害怕，反而還可以成為動力，增加他們存錢的意志和速度，甚至還能靠著自己成功翻身，《靈匣網》近日發文，分享4個生肖越苦越懂得存錢，深陷低潮反而激發他們的潛能和動力。

1、生肖牛

生肖牛是務實派的代表，不管是處於不缺錢的順境，或是手頭吃緊的逆境中，他們都深知儲蓄的重要性，儘管有些生肖牛看起來出手闊綽，但他們肯定都留有一筆足夠的周轉金，只要時間一久，他們就可以累積出驚人的財富，想要買房、買車都不是問題，還可以好好享受退休生活。

2、生肖豬

生肖豬對錢財的危機感比較重，手上如果沒有足夠的錢，他們就會睡不好、吃不好，尤其面對收入不明朗的時候，就會激發出他們的存錢欲望，不但願意省吃儉用，也會爭取賺錢機會，以便有足夠的錢能防備不時之需；不過生肖豬的積極性不夠，需要有會督促他們的伙伴，或能夠引導他們的貴人才行。

3、生肖兔

生肖兔不輕易滿足於眼前的現狀，總是會未雨綢繆，給自己留退路，他們明白金錢的重要性，不但可以維持生活，還可以讓人生更豐富，只要多存錢就能達成想要的目標；但生肖兔的膽子不大，總喜歡待在安穩的地方，這侷限了他們的追求，不過只要吃過一次虧，他們就能瞬間成長，不再受外界打擊。

4、生肖狗

生肖狗大多都有護家、戀家的使命感，他們願意犧牲眼前享樂的機會，為長遠的未來做打算，尤其是已經有家庭的生肖狗，往往會因為伴侶或兒女激發出驚人的存錢本能；但他們的意志力容易後繼無力，在太安逸和無人約束的情況下，就會不自覺忘記初衷，直到被現實打擊，才會重新清醒過來。