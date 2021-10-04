蔡英文總統今天上午接見牙醫界代表，感謝牙醫師疫情期間承擔染疫的高風險，在第一線守護民眾的口腔健康。並期盼未來透過衛福部口腔健康司的成立，培育更多跨域高階人才，讓台灣的口腔照護產業在國際上更有競爭力。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳建志今天由衛福部次長薛瑞元陪同，帶領幹部赴總統府拜會蔡英文總統，蔡英文表示，過去這幾個月，大家非常努力把疫情控制下來，現在她也開始有機會，可以在總統府跟一些團體見面交流。

她肯定指揮中心的同仁都非常努力，全力以赴。並表示，衛福部長陳時中是牙醫師，新任的國策顧問詹勳政醫師也跟陳時中一樣，做過全聯會理事長。另外，「防疫五月天」疾病管制署周志浩署長也是牙醫師，牙醫師及全聯會一直都是政府的好夥伴。

她說，尤其在疫情期間，牙醫師朋友都承擔了染疫的高風險，在第一線守護民眾的口腔健康，「真的非常感謝各位牙醫界朋友對國家的貢獻。」

蔡英文指出，這幾年來，全聯會在口腔衛生事務上提供了許多建議，包括在衛福部設立口腔健康司。相信陳時中已經籌劃很久，我們也期待透過口腔健康司的成立，可以培育更多跨域高階人才，繼續擴展創新智慧醫療，讓台灣的口腔照護產業在國際上更有競爭力。

她也感謝全聯會跟政府一起努力做長照服務。這幾年來，不論是到宅牙醫醫療，或是幫長輩裝假牙，服務的品質提高，對象也更廣。

蔡英文提到，最近上海商業銀行贊助行動醫療設備，協助全聯會推動到宅醫療，一起幫助偏鄉民眾，還有不方便外出的身障朋友、失能長輩和遲緩兒童。她認為，這是因為全聯會多年來的付出，帶給社會許多的感動，才能凝聚更大的力量。

她期勉，在疫情之下，除了到宅醫療更加重要，在民眾的口腔照護上，我們同樣要繼續努力。期待全聯會繼續跟政府密切合作，提供最大的助力。