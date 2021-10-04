入秋後，新竹縣各鄉鎮的台灣欒樹，已分別開出綠、黃、紅、褐四種色彩繽紛的花朵，其中以關西鎮牛欄河東安古橋沿線的欒花，被喻為全台7處最美欒樹大道之一，吸引不少遊客前來打卡。縣府指秋天是戶外踏青熱季，提醒民眾登山一定要小心虎頭蜂。

縣府農業處長范萬釗指出，虎頭蜂在秋天進入成熟交尾育嬰期，在樹枝或地底的蜂巢都已築好，警戒範圍擴大，因食物來源短缺，警戒攻擊性會提高，很容易發生攻擊事件，日前有對夫婦在新北市三貂角步道登山遇虎頭蜂螫，造成一死一傷憾事。

范萬釗說，新竹縣山區鄉鎮的登山步道，在秋高氣爽時節都引不少民眾踏青，一定要特別注意周遭環境是否有蜂巢或告示牌，發現後一定要遠離，以衣服或手肘保護頭部，低身退出或繞路而行，千萬不要靠近蜂巢周圍，才能避免遭整群虎頭蜂飛出攻擊。

虎頭蜂攻擊目標多為黑色、具絨毛及正在移動的動物，攻擊人時最嚴重的部位多為頭部，因此民眾踏青最好穿淺色衣物，戴淺色帽子保護頭部，身上不要擦香水和化粧品，也不要帶氣味重的食物，避免氣味吸引虎頭蜂接近及攻擊，盡量待在登山步道上活動，切勿離開步道範圍進入森林或小徑活動。

范萬釗指出，虎頭蜂是自然生態的一環，不可能將自然野地的虎頭蜂巢全部移除，該處會依現場狀況派員摘除蜂窩或張貼告示警示，亦請民眾在戶外活動時遵守上述原則，避免遭受虎頭蜂的攻擊。民眾如在登山步道發現虎頭蜂窩，可連繫縣府農業處森林暨自然保育科，電話（03）5518101轉2921或2930。