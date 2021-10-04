花蓮縣議會日前召開光華村設殯葬用地設施專案會議，縣府民政處表示，已完成第一輪審查，退回業者申請，並要求他們加強與民眾溝通。（花蓮縣議會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉光華村繼設置龍巖生命園區後，如今又有業者看中附近的殯葬用地，向縣府申請設置殯葬設施，且地點僅和民宅相隔一條街，引起村民反彈，日前在府會專案會議上，更手舉抗議、反對手板表達反對立場。縣府表示，日前完成第一輪審查已退回業者申請，除要求補充相關資料，也特別要求加強與民眾溝通和說明。

數月前有業者向縣府民政處申請，欲在吉安鄉光華村、干城村交界路段得4塊共約3000平方公尺的土地上，設置「花蓮縣諾亞方舟生命園區殯葬設施」，預計設置3萬1500個塔位，當地村民擔心生活恐遭受影響，地主則憂心周邊土地價值一落千丈，引發各界關切。

縣議員黃馨表示，該用地1998年變更為殯葬用地，鄰近聯外道路台9線及台11丙線，一旁雖有台開心農場及新天堂樂園等知名景點，卻因光華工業區、垃圾場、砂石場等都在附近，讓外界印象不好，且村內已有一個生命園區，如今又要再建納骨塔，難以發展觀光，加上預計設置的塔位有3萬多個，1個塔位5、6萬元，卻對地方沒有正向發展，難怪居民、地主會反彈。

光華村長葉光南認為，政府草率變更用地，地主賣給建商，最後演變成要蓋納骨塔，房價地價恐會慘跌，且納骨塔跟民宅只隔一條街，生活品質難免會受到影響，因此大家均反對。

黃馨日前在縣議會召開專案會議，邀請縣府相關單位說明審查情形，10餘位村民到現場手舉抗議布條、反對手板，向縣府表達「一般農牧林地請不要隨意變更，保障鄉親在光華地區生活」訴求。

民政處指出，業者申請建置殯葬設施的土地早年編定為殯葬用地，依「花蓮縣殯葬管理自治條例」審慎審議，目前已退還業者申請，要求補充相關資料，也請他們加強與民眾溝通和說明。