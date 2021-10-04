110年全國運動會聖火今抵達嘉義縣故宮南院，由跑遍全台馬拉松的「超級媽媽」陳嘉齡擔任故事火炬手，在新北市長侯友宜，嘉義縣長翁章梁傳遞、見證下，交棒給嘉義縣金牌角力選手侯旻汶。（呂妍庭攝）

110年全國運動會聖火4日抵達故宮南院，新北市與嘉義縣代表在南院完成交接，象徵新北市、嘉義縣共同迎接「110新北全運會」及「111嘉義全民運」兩大盛事 。（呂妍庭攝）

110年全國運動會聖火4日抵達故宮南院，新北市與嘉義縣代表在南院完成交接後，聖火隊隨即出發。（呂妍庭攝）

110年全國運動會聖火今抵達嘉義縣故宮南院，由跑遍全台馬拉松的「超級媽媽」陳嘉齡擔任故事火炬手，新北市長侯友宜、嘉義縣長翁章梁與嘉義縣金牌角力選手侯旻汶一同排出角力姿勢。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

110年全國運動會聖火今抵達嘉義縣故宮南院，由跑遍全台馬拉松的「超級媽媽」陳嘉齡擔任故事火炬手，在新北市長侯友宜，嘉義縣長翁章梁傳遞、見證下，交棒給嘉義縣金牌角力選手侯旻汶，侯友宜更預告，公路聖火繼續往南傳遞，出現在許多縣市著名景點，邀請大家跟著聖火去旅行。

全國運動會16日在新北登場，今聖火在故宮南院前完成交接，象徵新北市、嘉義縣共同迎接「110新北全運會」及「111嘉義全民運」兩大盛事，侯友宜說，新北市今年主辦全運會，嘉義縣是明年全民運動會主辦城市，藉聖火傳遞，能讓兩城市交流運動會舉辦理經驗。

侯友宜說，公路聖火炬來到他從小生長的故鄉，非常開心，希望與嘉義鄉親一同伸出友誼之手，共創運動佳事，也強調賽事期間， 選手與工作人員進場一定要持PCR陰性證明、14天前疫苗接種紀錄等，同時也會派醫療快篩隊進駐，運動器材及場館清消、安全維護一定會做好把關。

翁章梁說，這屆賽會嘉縣將派出124名選手及78名職員共202名代表參加，希望嘉義的選手都可以獲得好成績，明年嘉縣承辦全民運動會，也會借鑑全運會的優秀之處，應用在全民運上，打造不負眾望的運動賽事，讓參與者感受嘉義的熱情與運動實力。