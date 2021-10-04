42歲影后章子怡近期忙著宣傳自導自演新電影《我和我的父輩》，在訪談中談到片中的一場哭戲，表示拍的時候情緒會瞬間失控，是因為想到去年病逝的婆婆。

章子怡演而優則導，最近和吳京、徐崢和沈騰共同執導新電影《我和我的父輩》，這也是章子怡的導演處女作。她近日上節目《藍羽會客室》宣傳該片，提到劇中有一幕是自己從同事手中接過丈夫的骨灰盒而痛哭，章子怡坦言拍攝時有點控制不住，因為勾起親自送婆婆走的難過記憶，「我婆婆是肝癌去世的，那時候我剛生完我兒子沒有多久，有一天她就把孩子們都召喚去了」原來婆婆把章子怡和汪峰以往送給她的珍貴禮物拿出來，自己捨不得用，卻計劃傳承給孫女醒醒和小蘋果。

章子怡剛生完兒子，婆婆就病逝。（圖／《藍羽會客室》影片截圖）

此時章子怡已說到淚流滿面，透露婆婆臨終前最擔心的就是汪峰，但看到兒子擁有幸福家庭和兒女，尤其是娶了章子怡，心理特別踏實。婆婆往生後，章子怡陪著家人一起到火葬場，親自跟婆婆的遺體告別，不禁悲從中來：「我就覺得人這一輩子都要面對，有一天我們也會躺在那裡。」章子怡坦言這是人生唯一一次看到家中婆婆的骨灰盒，所以拍接過丈夫骨灰盒的戲時，特別有感觸，一度哭到難以控制面部不斷抽蓄的肌肉，只好用手摀住臉，喊卡後情緒還是很難過。

章子怡拍《我和我的父輩》想到過世的婆婆，不禁將情緒帶入角色中。（圖／《藍羽會客室》影片截圖）

汪峰去年母親節在微博公開母親病逝消息，表示母親能無牽掛的離開，正是因為有章子怡陪伴在他身邊，感謝老婆共同攜手走過人生的風風雨雨，希望未來也能繼續相伴直到永恆。