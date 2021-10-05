台灣宣布要加入CPTPP（泛太平洋夥伴全面進步協定），將對台灣農漁業產生巨大衝擊，雲林縣台西鄉牡蠣農認為，台西牡蠣苗占全台達8成，面對進口牡蠣的影響，漁政單位除了將牡蠣列為優先保護範圍，也盼成立牡蠣育苗中心，同時協助牡蠣產業升級，才能確保台灣牡蠣競爭力。

台西鄉是雲林主要牡蠣產地，也是全台牡蠣育苗重鎮，台西培育的牡蠣苗，除了在地放養，也供應嘉義縣、台南市牡蠣農，長久以來形成穩定的產業鏈，但近年來台灣牡蠣產業沒有進一步升級，面對越南、菲律賓等國家不斷發展牡蠣產業，令台灣牡蠣農相當憂心。

台西鄉牡蠣農丁健家等人表示，越南早期沒有牡蠣養殖產業，近10年來異軍突起，現在台灣許多牡蠣都從越南進口；菲律賓也極力扶持牡蠣養殖產業，反觀台灣的牡蠣養殖產業，卻停滯不前甚至倒退，以往累積的優勢將逐漸消失。

丁健家建議，目前台灣牡蠣的培育，都靠天然附苗，面對加入CPTPP的衝擊與鄰國牡蠣產業的興起，有必要由漁政單位設置1處牡蠣育苗中心，進行人工附苗的研究與推動，同時推廣更具優勢的3倍體牡蠣、箱網牡蠣養殖，才能強化台灣牡蠣的競爭力。

牡蠣農說，台灣牡蠣產業的危機，還有海岸線的退縮造成牡蠣棲地減小，適合養殖牡蠣的近海區域不斷變少，牡蠣農只能到離岸更遠的海域放養牡蠣，不但增加油耗、船損等風險，還要面對外海大浪的威脅，生存空間可說是愈來愈緊迫。