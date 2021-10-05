樂壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）昔日紅遍全球，但因為精神疾病人氣早已不如以往，更自曝多年受父親傑米監管，財富和個人自由都遭剝奪；近期布蘭妮主張要回人權，粉絲也發起「#FreeBritney」活動，日前洛杉磯高等法院暫停傑米的監管權，布蘭妮今（5）日特地自拍答謝粉絲，更自曝前一晚才爆哭2小時。

布蘭妮在1日大解放PO出全裸照慶祝重獲自由，還滿心歡喜地表示，「猶如在天堂度過美好的一天」，完全像是回到過去狂放時期的她，險些走光的尺度讓粉絲看了也不禁捏把冷汗；但在狂歡幾天後，今日布蘭妮在IG發長文感謝粉絲，並附上對著鏡頭擺展現美貌的影片。

布蘭妮在文中提到，在近期的紛紛擾擾中，多虧有粉絲們的支持，才得以脫離父親的監管，重回人生正軌，特別感謝支持「#FreeBritney」活動的每一個人，讓她能享受此時此刻美好的成果；她也感動地說，前一天晚上還爆哭2個小時，「因為我知道我擁有最好的粉絲」。

39歲的布蘭妮在6月底首度公開談論有關父親監管她多年對她的慘痛影響，原先因她長年受精神疾病困擾，所以常有失序脫軌的舉動，因此法院在2008年裁定她的父親傑米擔任她的監護人，還是她6000萬美金（約新台幣16.7億元）的財產託管對象。

所以布蘭妮從前年和父親對簿公堂，卻都未果，在今年又提出申訴，還以視訊形式出席聽證會，一一道出多年來過著天天憤怒到以淚洗面，甚至無法入眠的慘況；所幸近期在她積極爭取解除父親13年來的監管下，9月30日洛杉磯高等法院決定暫停傑米的監管權，讓她得以拿回自由和錢財。