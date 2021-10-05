第58屆金馬獎頒獎典禮將在11月27日舉行，主持星光大道第12年的楊千霈，5日帶領首次接下紅毯主持的徐鈞浩介紹本屆貴賓禮品，包含超過30個品牌為金馬客製專屬聯名商品，創下史上最多。包含設計家居、生活用品、美食酒類、3C用品等，每項都有專屬金馬標誌，榮耀每位傑出電影人。部分商品也會有期間限量推出，供影迷收藏。

被影人視為夢幻逸品的金馬大同電鍋，今年特別推出珍珠白大電鍋搭配藍色迷你電鍋置物盒。金馬影人再熟悉不過的 AQUAGEN金馬氣泡水則是首次推出三色主視覺設計款。另外像CSD中衛金馬入圍者口罩禮盒、網購名店米樂的金馬曲奇罐、茶籽堂肖楠葉純淨洗手露、POPSOCKETS泡泡騷手機卡夾以及高質感KP女王香氛秘境禮盒，都持續為金馬影人特別客製。

今年金馬全新嚴選數個生活風格品牌，包含家具名店有情門的滑翔吧椅、知名寢具眠豆腐的記憶工學枕、LG TONE Free真無線藍牙耳機、美國HYDY金馬露營組，還有享譽國際的春池玻璃攜手設計師方序中共同打造的噴霧罐。

食品類除了有去年推出即被影人稱為「金乖乖」的乖乖奇米星，珍煮丹也獻上即食珍珠組，此外新感覺夾心土司、新加坡王牌肉乾美珍香、藝人曾國城的曾拌麵、台灣蛋捲名店青鳥旅行、訂購需等上數月的creammm.t 花型檸檬塔也將首度推出金馬聯名禮盒。至於電影人生活中不可或缺的「咖啡」，今年有來自雲林古坑農會的金啡昔比咖啡豆禮盒及黑沃咖啡酒瓶咖啡豆。

另有多項禮品的呵護由內而外，台灣有機品牌童顏有機面膜禮盒、Acer跨足生活飲品市場的Vitabeauty蜂蜜晚安及莓果葉黃素飲、護佳生醫穀雨初晴玻尿酸飲，以及精油品牌肯園的日夜純露。榮耀時刻則需要美酒加分，今年有榮獲國際大獎的WAT創意雞尾酒、Boscobello義大利紅酒，以及格蘭菲迪單一麥芽威士忌，與所有電影人在重要時刻一同舉杯。

今年除了金馬獎入圍者可以獲得全套貴賓禮品，入圍最佳攝影還將額外獲得Sony加碼的α7SIII - 全片幅相機。而所有個人得獎者都將獲得專屬「金馬好年禮箱」，包含林三益金馬聯名書法禮盒、馬丘金馬聯名麻將組，部分得獎者還將獲得眠豆腐芝麻豆腐床墊。

今年金馬貴賓禮品將有部分在全家便利商店及品牌通路販售，讓更多影迷可以蒐藏金馬58的熱情創意。第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日在台北國父紀念館舉行。觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出。