昨日傳出一名孕婦預約第二劑莫德納時，卻被醫療院所告知，第二劑疫苗已混打高端登錄完成，令她心急衝疾管署尋求協助。疫情指揮官陳時中今日表示，大約有2000名民眾受影響，目前正在更正資料中。

陳時中今（6）日稍早接受媒體訪問時指出，針對第二劑疫苗接種紀錄登錄出現錯誤問題，現在還不清楚總共有多少人受影響，但昨日得知最新訊息大約是2000人，目前資料仍在更正中，我想盡速地把資料更正是非常重要的事。

衛生局昨日也表示，查該孕婦9月6月於國泰醫院接種第一劑莫德納疫苗，但院方接種名冊資料上傳異常，造成民眾疫苗接種紀錄錯誤，目前已更正該筆錯誤登錄資料，後續會請該醫療院所檢視新冠疫苗接種紀錄上傳作業，避免再發生類似事件。衛生局也補充說，該名孕婦昨日下午也已於北市聯合醫院和平院區，完成第二劑莫德納接種。

對此，國泰醫院則回應，經查後發現資料庫登錄內容皆正確，但上周六上傳一批資料過程中，發生部分資料誤登，目前已與疾管署完成資料比對，預計中午前完成更正，並協助受影響民衆完成疫苗預約，對於造成民眾不便，本院深感歉意。

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