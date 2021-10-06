家中的長輩是否有咬不動、吃不下的煩惱呢？國民健康署為了讓民眾更了解如何照顧高齡長者的營養與健康，在家也能輕鬆做出適合高齡長者的料理，推出一系列質地調整飲食料理影片，首部影片由國民健康署長吳昭軍擔綱，並與全聯先生（邱彥翔）合作，拍攝「爸爸回家做晚飯」敬老特輯影片，選用台灣在地食材入菜，在充滿趣味的互動中，展現廚藝示範美味佳餚，分享質地調整飲食的小撇步。

依調查結果顯示，65歲以上國人，因口腔問題而限制進食的比例超過6成。隨著年齡增加，容易因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥的問題，導致食不下嚥的情形，國民健康署考量長者的牙口功能及營養需求，推出「高齡營養飲食質地衛教手冊」，並推廣三好一巧「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」高齡飲食觀念，民眾只要運用質地調整飲食概念，透過食材的挑選、切割烹煮技巧等，改變食材的軟硬度及適口性，就可以製備適合長者的餐食，讓長者不再只是看得到吃不下，並且搭配「我的餐盤」原則，讓長者吃得更健康。

吳昭軍表示，可以藉由兩道簡單的料理，傳達想要照顧長者營養的想法，利用家中常用的餐具可以輕鬆辨別食物的軟硬度，為長者飲食把關，且藉由全家一起做菜的家庭互動，不但能增進情感，再加上親人的陪伴用餐，更可以增加長者食慾。

一是，如意鮮蝦雞肉蛋捲：攝取足夠的蛋白質為長者飲食重要課題，將富含蛋白質的新鮮蝦仁與雞肉，再加入些許馬鈴薯，透過調理棒攪碎打成泥，以蛋皮及海苔包裹，蒸煮後能提升均勻的軟嫩口感，再以適口大小切割，成為老少咸宜的雞蛋捲，讓長者能同時攝取多種蛋白質食物。

二是，古早味絲瓜佐魚片米粉湯：「吃米粉要拿梯子嗎？」逗趣的想像，道出吃長長米粉的不容易，但是只要把米粉切成約3公分的適口大小，佐以軟嫩的鯛魚片、蛋及同樣切小塊的絲瓜，再加上紅色的養生枸杞，不僅色香味俱全