如有機會走訪台灣西部沿海，可能會發現各種大大小小形狀不一的池子，鑲嵌在一望無際的地景之中，那就是魚塭。魚塭是西南部沿海地帶重要的經濟命脈，許多人們依靠著這些池子過生活。但不只漁民們，魚塭也造福了一群遠道而來的嬌客-候鳥們。經過特有生物研究保育中心自2021年1月開始台灣西部魚塭的鳥類調查，範圍北由苗栗南至屏東，目前總共記錄達200餘種，並以候鳥的種類最多。

濕地的水位，是影響水鳥會不會來的重要關鍵。例如腳長的鷺鷥，以及會游泳的雁鴨，喜歡在水深高於約10-30公分的水域；另外一群短腳的鷸鴴類，則喜歡水位極低甚至是僅剩濕潤土表的泥灘地。

漁民在冬季收成後常會將池水放乾，利用冬季溫暖的陽光曝曬池底，分解池底累積的有機質，也可以進行池底的消毒，為明年作準備。這個操作一般稱為曬池，或者是台語所說的『拷池』。水位降低後，魚塭提供了候鳥們絕佳的覓食地點，包括大家熟悉的黑面琵鷺，瀕危的黑嘴鷗、半蹼鷸也都會造訪魚塭。收成後剩下的魚蝦及土中的底棲動物(如沙蠶、螺等)成了牠們飽餐一頓的佳餚。

台灣位於候鳥東亞-澳洲遷徙線上，近年來眾多水鳥因自然濕地的開發與流失，導致數量大幅下降。面臨濕地品質逐漸劣化下，曬池創造出類似泥灘濕地環境，提供水鳥可利用的替代棲地，儼然成為候鳥遷徙途中可以覓食及休息的休息站，彷彿國道來往的駕駛們的公路服務區。對鳥類有興趣的朋友們，下次經過養殖區時，不妨找找有沒有拷池中的池子，或許會有意想不到的發現。