美國31歲好萊塢女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），近日行程滿檔，除了飛往法國巴黎參加時裝周大秀外，也為了即將推出的全新影集《黛妃》積極宣傳。近日登上雜誌封面宣傳新作品的她，在公開的照片中大方秀出凹凸有致的好身材，吸引網友熱烈討論。

克莉絲汀史都華穿著風格一向大膽前衛，近日登上雜誌《Entertainment Weekly》擔任封面人物的她，在公開的照片中，除了一改中性的龐克造型，改留一頭微捲的波浪金髮，身上還穿著細肩帶洋裝、BRATOP針織上衣；其中一套西裝造型中，外套裡什麼都沒穿，大方秀出火辣雙峰，再度展現迷人女人味，加上她精緻的妝容與真摯的眼神，電得網友直呼「顏值回春了」、「這組照片美死了」、「我老婆太美了」、「怎麼又變回女的了，很可以呀」、「這照片想美死誰」、「意外的好看」、「美到太絕了」、「女性打扮的她真的美到不行」。

不過，克莉絲汀史都華在昨（5）日的CHANEL時裝周上，特殊的造型卻又讓網友們驚呆。在公開的照片裡，克莉絲汀史都華穿著該品牌所訂製的粉色針織外套與窄裙，外套內搭配蕾絲透視馬甲衣展現好身材，但大粉色的眼妝搭配龐克盤髮造型卻十分突兀。

網友看了紛紛留言「怎麼這麼不適合她」、「不喜歡這個妝，太土了」、「為什麼是這種死亡造型」、「她的造型師在幹啥？」、「把美女搞成這樣也是厲害」、「癮君子即視感」、「這身打扮太不和諧了」、「天哪！她這是戴假髮嗎？」再度引發熱議。