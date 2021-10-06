受惠海運業務翻倍成長，帶旺貨代業者中菲行國際物流（5609），自結2021年9月集團營收38.39億元，較去年同期大增114％；累計前三季營收257.17億元，較去年同期成長56％。

中菲行9月營收中，空運業務營收20.3億元，年增79.3％，貨櫃海運業務營收16.8億元、年增215％；累計前三季空運業務營收136.21億元、年增28.4％，貨櫃海運業務營收110.9億元、年增128.8％。今年來，空運業務貢獻營收占比53％、海運業務貢獻營收占比43.1％。

海悅 前三季營收創新高
大立光9月營收 乍見回春
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