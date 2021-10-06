海運業務倍增 中菲行9月營收38億元攀新高 14:492021/10/06 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠海運業務翻倍成長，帶旺貨代業者中菲行國際物流（5609），自結2021年9月集團營收38.39億元，較去年同期大增114％；累計前三季營收257.17億元，較去年同期成長56％。 中菲行9月營收中，空運業務營收20.3億元，年增79.3％，貨櫃海運業務營收16.8億元、年增215％；累計前三季空運業務營收136.21億元、年增28.4％，貨櫃海運業務營收110.9億元、年增128.8％。今年來，空運業務貢獻營收占比53％、海運業務貢獻營收占比43.1％。 海悅 前三季營收創新高 大立光9月營收 乍見回春 #中菲行 #海運業務 #空運業務 #月營收 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 入帳近尾聲 華友聯9月營收止步 13:492021/10/06 財經 《半導體》典範9月營收續旺 Q3雙升登6年半高 14:352021/10/06 財經 穩懋 9月業績創近兩年新高 04:102021/10/06 證券．權證 《電腦設備》佳世達營收刷3高 資通訊旺季可期 09:122021/10/06 財經 16檔9月營收報喜 買盤卡位 04:102021/10/06 證券．權證 台光電Q3營收首破百億 04:102021/10/06 證券．權證 營收5,857億元 鴻海9月 拿下同期次高 04:102021/10/06 財經要聞 《生醫股》麗豐-KY飆漲停 營收回來了 10:032021/10/06 財經 上銀9月及前九月合併營收雙創同期次高 14:552021/10/06 財經 偉詮電、譜瑞、信驊Q3營收登峰 04:102021/10/06 證券．權證 群光9月營收、第三季營收、前9月營收同創歷史新高 14:552021/10/06 財經 財經熱門新聞 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 投顧瘋喊台股破2萬點 他分析直說不可能：航運已死 - 財經 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 陸狠心限電不只衝擊自家人 1決定恐釀全球能源危機 - 財經 晶片荒慘爆 美殺手鐧奪台積電機密 專家狠嗆：徒勞無功 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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