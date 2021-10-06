公務員時常在執勤時受傷，但北市議員王浩發現，過去6年間，北市府請公傷假的人數不減反增，拿到慰問金的人數竟不到2成，他痛批現有慰問金制度漏洞百出，用命救災的打火兄弟受傷時能領1萬元，坐辦公室跌倒竟也可領1萬元，出現大傷領不到、小傷領一堆的怪象。

北市人事處長張建智對此表示，據「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」規定，公務員於上下班途中發生事故，依法可請公傷假，但不符合請領慰問金標準，除非是在執勤時受傷才能申請，他允諾未來將進行跨局處討論，在法令許可下研究更全面的慰問金制度。

該辦法指出，公務員若因公受傷或死亡將發放慰問金，受傷可領1萬至10萬元，不幸死亡遺族可領120萬至300萬元。但王浩質疑，根據北市人事處統計，2015年至2020年，因公受傷請領慰問金有283人，累積發放金額643萬元，6年來請公傷假將近2000人，但慰問金發放卻不到2成。

王浩怒批，北市慰問金執行率不佳，原因並非受傷人數減少，事實是公傷假人數逐年攀升，請假超過1天的員工多達868人，2015年到2020年，請假人數就從185人增加到244人，增幅超過3成。請假時間最高的前5名分別為消防局、稅捐處、環保局、捷運工程局及市場處。

王浩認為，慰問金發給立意良善，但市府各機關核發的標準不一，出現「大傷領不到、小傷領一堆」的亂象，如某單位員工在打掃辦公室環境時，因食指割傷而領到1萬元慰問金，反觀消防救災危險性高，例如火災導致燒燙傷、因民眾引爆瓦斯炸傷的消防員，竟也只領1萬元慰問金。消防局過去6年有26人因公受傷未領到慰問金，領取率僅44.6％，公園處領取率最高達到1050％。

他要求，人事處應統一規則，確實控管各局處間慰問金發放的公平性，應重新檢討核定標準和程序，倘若人事處發放慰問金總是不問原因，各局處送來就照單全收，簡直是一個慰問金標準各自表述。