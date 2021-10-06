女星柯以柔與名廚郭宗坤在2011年結婚，育有3個子女，不過郭宗坤在2017年因捲入桃色風波，昔日夫妻為離婚撕破臉而鬧上法院，日前一審判離婚，小孩監護權都歸柯以柔，郭宗坤不服上訴，目前二審還沒出爐，不過上周日（3日）是柯以柔42歲生日，郭宗坤仍在私人臉書為柯以柔慶生，同時，郭宗坤也向媒體表示，希望能一家團圓，他想復合、但不能單方面懇求，並表示決定權在女方。

柯以柔在日前迎接42歲生日，她帶著三個孩子和爸媽到宜蘭酒店慶生兼度假，柯以柔也在臉書有感而發：「這四年經歷很多事，某些部份真的很辛苦，但覺得現在的自己成熟懂事很多！人生並不完美，我沒有因此而沮喪，我努力活成自己想要的樣子！我喜歡現在的自己～」。

柯以柔臉書全文。（圖／取材自柯以柔臉書）

雖然郭宗坤仍和柯以柔正在打離婚官司，不過根據《NOWnews今日新聞》報導，郭宗坤仍在私人臉書發文，為柯以柔慶生，郭宗坤並向媒體強調，婚外情風波是一場烏龍，他想復合，但不能單方面懇求，表示決定權在女方手上，同時，郭宗坤強調，希望二審能還他清白，也希望能夠一家人團圓。

其實柯以柔在4月出席活動時，她就表示，從婚變一開始就沒隱瞞小孩，小孩也沒有太大情緒、也已習慣這模式，柯以柔希望能和郭宗坤成為合作的父母，並盼望離婚事件可以趕快落幕。