【LIVE直播】2024前哨站？北北基桃4首長線上合體 談眷村文化節｜2021.10.07

台北市市長柯文哲、新北市市長侯友宜、桃園市市長鄭文燦、基隆市市長林右昌，今日（7）齊聚「台北眷村文化節」的「拾眷拼圖」主題線上記者會。主持人要市長們分享自己最愛的眷村菜，柯最愛蔥油餅、侯最愛牛肉麵、鄭最愛米干、林最愛貼鍋饅頭。侯強調，過去擔任警官時，破了案都會請同仁去台北車站一帶吃牛肉麵慶功，對他而言別具意義。

記者會主持人陳凱倫指出，眷村菜是眷村文化重要的一環，故請現場四位市長分享自己最喜愛的眷村菜。柯文哲表示，「我吃什麼都好吃」，但若要論最喜歡的就屬蔥油餅，因為調理方便又能夠吃飽，很適合他這種醫師性格、工作忙碌的人，「方便煮、能吃飽就是好」。

侯友宜表示，自己最喜愛的是牛肉麵，他笑稱「以前家裡常常吃豬肉，吃膩了趕快換吃牛肉麵」。侯強調，在以前那物資匱乏的年代，要吃牛肉麵是很難得的，所以想起自己以前在警界服務時，破了案就可以請同仁去台北車站一帶吃牛肉麵，故牛肉麵對他而言意義非凡，且當時一碗牛肉麵才30元他都還記得。

鄭文燦表示，自己最喜愛的是米干，這是源自滇緬居民帶來的「米干文化」，桃園當地這類餐廳很多，這種料理湯頭很濃，吃早餐或中餐都很合適。林右昌則表示，眷村菜就是家常菜，他最喜歡自己二姑姑做的眷村菜，但她姑姑嫁到新竹所以必須要新竹去吃；在基隆當地的話，他最推薦貼鍋饅頭，很多民眾會叫錯成「鍋貼饅頭」，但其實兩者並無關係，是因麵糰貼著鍋子來烤故得其名，當年外省居民擅長用老麵來烹調，所以這種饅頭有著外酥內韌的獨特口味。