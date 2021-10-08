外傳美軍秘密駐台訓練國軍。對此，美國國防部不予評論，但表示美方支持與台灣的防衛關係，和台灣當前面臨的中國威脅一致，也敦促北京履行和平解決兩岸分歧的承諾。

華爾街日報今天報導，美方官員透露，美軍特種部隊及陸戰隊已秘密駐台訓練國軍至少一年，在中共解放軍步步進逼、各界憂慮日深之際協助台灣提升防衛力量。

對於這項報導，美國國防部發言人薩波（John Supple）在回覆媒體郵件時表示，對於特定行動、往來或訓練不予評論。

薩波也重申美國一貫的對台立場指出，美國對包括台灣海峽在內的印太區域和平、安全與穩定有長遠利益，美國將繼續支持在符合兩岸人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題。

他也指出，美國維持堅實、具原則且跨黨派的對台支持，這符合美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的一中政策的長期承諾。

薩波表示，正如過去40多年來一樣，美國與台灣的國防關係以台灣關係法為規範，並基於對台灣國防需求與對中國威脅的評估。

但他也指出，中國擴大對台灣與其他盟友及夥伴的脅迫與施壓，包括增加在台灣、東海與南海附近的軍事行動，美方認為這些活動破壞穩定並增加誤判風險。

薩波強調，美方對台灣的支持與和台灣的國防關係，與台灣當前面臨的中國威脅一致，美方也敦促北京履行美中三公報中和平解決兩岸分歧的承諾。

華爾街日報引述未具名官員說法指出，美軍特種作戰及支援部隊約20多名成員駐台訓練中華民國陸軍小型分隊，美軍陸戰隊則與中華民國海軍從事小艇訓練。官員說，美軍已在台運作至少一年，採輪調模式，意味美軍成員不同時間赴台協助訓練。（編輯：周永捷）1101008