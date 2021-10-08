民眾到奇美博物館使用五倍券或藝FUN券享禮品9折優惠。(奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真)

搭振興券優惠，奇美博物館推「雙人看特展」回饋6.7折。(奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真)

五倍券今天開始領取，響應政府各類振興券齊發，奇美博物館同步推出回饋方案，使用五倍券或藝FUN券可享「雙人看特展600元」、「禮品全面9折」超值優惠。

奇美博物館表示，為推廣藝文並配合政府振興經濟，館方以近期深受歡迎的特展《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker： Wonderful Things）為回饋項目；為鼓勵民眾前來欣賞這場難得一見國際級展覽，館方特別針對振興五倍券、藝FUN券祭出「雙人看特展」原價900元、特價600元，相當於6.7折優惠，歡迎民眾把握機會看展。

此外，遊客最喜愛的文創禮品、特展紀念品等也有振興折扣，凡持五倍券或藝FUN券於奇美博物館禮品店消費即享9折優惠（特價品除外）。相關振興券優惠無論數位或紙本券皆可使用，活動期效：五倍券自10月8日起起至明年2月6日，藝FUN券自11月10日起至明年2月6日。詳情請見奇美博物館官網。

深獲好評的，「蒂姆．沃克：美妙事物」是英國V＆A博物館重量級世界巡迴展，展出時尚攝影大師蒂姆．沃克的奇幻作品；有沃克的職涯作品精華回顧、從V＆A獲取靈感的全新創作，還有V＆A稀珍藏品等一併登場；展場設計結合視覺與聽覺，打造魔幻多變沉浸式體驗。