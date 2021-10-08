56歲何先生是B型肝炎帶原者，多年前收到一次成人免費健檢，意外發現自己罹患肝癌，讓他相當震驚，「幾乎沒有症狀，根本沒想到會得肝癌！」在台灣，每年有5000名B肝病友死於肝癌，醫師呼籲，B肝帶原者即便沒有症狀，也需要定期追蹤，別讓肝炎拖成肝癌！

多年前，何先生收到一張嘉義縣衛生局寄來的明信片，通知他參加成人免費健檢，他雖然知道自己是B肝帶原者，但對健康檢查「又期待又怕受傷害」，在家人堅持下才答應受檢。沒想到檢查結果出爐，何先生的肝臟胎兒蛋白指數高達185，被判定有罹癌風險，進一步檢查發現肝臟長了一顆2公分的腫瘤。

當時才41歲的他幾乎難以相信，自己一點症狀都沒有，根本沒想到會罹患肝癌。由於何先生的肝功能不佳無法手術，經電燒治療後腫瘤持續復發，只得考慮換肝，19歲的女兒自告奮勇，成功救了父親一命。

國內約有180萬名B肝帶原者，大多為35歲以上族群，由於出生時未接種B肝疫苗而垂直感染。台大醫院內科醫師蘇東弘指出，許多病人以為肝功能正常就等於B肝痊癒，這是錯誤的觀念，因為病毒會長存在肝臟細胞內，隨時有復發風險。

義大醫院肝病中心醫師許耀峻指出，B肝病毒很難清除，但仍應積極治療，治療的目的在於抑制病毒複製，避免肝臟發炎，遠離肝硬化、預防肝癌。他呼籲B肝病友，不要因為害怕長期吃藥而不敢治療，如果放任身體被病毒攻擊，後果恐怕更嚴重。

身為B肝病友，何先生語重心長地說，目前已經有很好的治療方式，如果因為沒有及早治療B肝而得到肝癌，「真是很冤枉！」並呼籲病友一定要定期追蹤，勇敢面對治療。