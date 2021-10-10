今（10）日是國慶連續假期第2日，截至上午11點，國道全線交通量30.5百萬車公里，預估今日交通量112百萬車公里，高工局表示仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要是國1南向湖口至新竹；國1北向圓山至五堵；國3南向中和至樹林，三鶯至大溪、中投至霧峰；國3北向新店至南港系統等。

另今日上午8點37分於國3北向35.7公里處發生1輛小貨車翻覆事故，占用內線車道，於上午9點13分排除，造成後方車流回堵2公里；9點05分於國3南向210.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，9點10分排除，造成後方車流回堵1公里；9點58分國5南向0.2公里處發生2小客車追撞事故，10點16分事故排除，回堵約1公里。

高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等10路段。