近期又傳出有約200名解放軍「越界」，讓中印邊境情勢再度升高；《歐亞時報》（The EurAsian Times）表示，印度的國防目標是同時因應中國大陸和巴基斯坦的兩面進攻，不過專家悲觀地表示，他不認為印度有能力應付此種威脅。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）表示，近期再度發生導致中印邊境情勢升高的解放軍「越界」事件，而事實上，印度西部邊境的狀況也不樂觀，印巴實際控制線（LOC）今年違反停火協議的行為顯著增加，巴基斯坦稱印方違反2158次、印度則稱巴方違反達3104次。

與中巴邊境緊張的狀況，也引發印度是否有能力因應兩面進攻的討論。印度新德里智庫「政策研究中心」（Centre for Policy Research）資深研究員、曾在印度陸軍服役達20年的辛赫（Sushant Singh）表示，根據官方報告，印度有55%種類的彈藥不足以用於持續作戰20天，甚至有40%連10天的激烈戰鬥都無法支撐。

另外，印度空軍的狀況也讓人擔憂，不僅還大量使用老舊的MiG-21，最新的「飆風」（Rafale）也並非5代戰機；且印度空軍已承認，其將在10至15年內維持35個戰機中隊的編制，然而根據2017年的估計，因應兩面作戰至少需要42個中隊。

長遠來看，印度要達成足以因應兩面進攻的戰力，必須大幅增加國防支出。但根據粗略估計，印度經濟須在10年內保持18%的成長率，才能於不削減任何其他重要支出的同時為軍方提供足夠資源，在目前印度經濟成長呈現放緩下不可能達成。

辛赫認為，唯一務實的方法，是至少與中巴其中一方達成和解，確保不會遭遇兩面進攻；然而印度不可能願意屈服於中國大陸，巴基斯坦更是印度的世仇，兩國1947年獨立才2個月便爆發第一次印巴戰爭，且印度執政黨也長期將巴基斯坦列為敵人，和解之路困難重重。