美國一名女子透露，背上突然長了一顆痘痘，當下她不以為意，沒想到後來痘痘卻越長越大，並且伴隨著痛楚，即便就醫也沒有獲得改善，期間不僅滲出噁心膿汁，傷口甚至「動了起來」，最後竟鑽出一隻活蛆，嚇得她當場崩潰。

根據《太陽報》報導，一名抖音（TikTok）帳號為「@loudladylibrary」的女網友日前在影片中分享自己遇到的噁心經歷，內容提到，某天突然覺得背部好像被刺傷，當下感覺到不尋常的灼熱感，不久後背部就長了一顆痘痘，而且患部又痛又癢，便前往就醫。

醫師表示，原PO可能是被棕色遁蛛（Brown recluse spider）咬傷，簡單開了抗生素讓她服用。沒想到原PO回家後痘痘不但沒有獲得好轉，傷口還越來越痛，並且滲出噁心濃汁，晚上睡覺沾得床單上到處都是。

直到有天原PO的丈夫幫她換衣服時，驚見她的傷口「動了起來」，緊接著一隻肥蛆從裡面爬出，「各位可以想像一下，我在經歷8星期的痛苦後，突然看到一隻活蛆從傷口爬出來時有多震驚！」原PO於是再次就醫，醫師則研判可能是被膚蠅（又稱馬蠅，Botfly）咬傷後，人體體溫意外孵化蟲卵，導致幼蟲潛入體內造成傷口。

超獵奇的經歷曝光後隨即吸引逾27萬人觀看，不少網友全嚇壞了，紛紛留言直呼「嚇到我下巴掉下來了」、「天啊！看完我感到有些焦慮」、「太誇張了，希望妳現在好多了」，也有人打趣笑說「說不定塗凡士林導致幼蟲無法呼吸，牠可能就自己爬出來了」。