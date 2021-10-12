《美麗島電子報》今（12日）公布罷免陳柏惟民調，結果顯示，有37.2%同意罷免，25.7%不同意，另20.9%表示不投票或投廢票。前民進黨立委郭正亮透露，民進黨主席蔡英文下周應該不會現身挺陳柏惟，因為已經定調不是政黨對決了，所以蔡英文已經沒有身份去了，至於行政院長蘇貞昌是否去台中站台，郭正亮說，蘇貞昌應該也不去，因為閣揆沒理由幫立委表態。

立委 陳柏惟。(圖/翻攝自臉書)

由於《選罷法》規定，投票前10天，也就是13日凌晨零時起，至23日投票截止前，不得以任何方式發布民調數據，就連在臉書談論也視為違法，最高可處500萬罰鍰。

因此，郭正亮今(12日)晚間上「宅神」朱學恒臉書直播，談及陳柏惟罷免案民調，朱學恒問郭正亮，「蔡英文總統下禮拜會南下去台中幫陳柏惟站台嗎？」郭正亮表示，據目前了解，「蔡英文不會下去台中，因為已經定調不是政黨對決了，所以小英沒有身份去了」，朱學恒再問，「蘇貞昌會去嗎？你不要嚇我」，郭正亮說，「蘇貞昌沒有理由去啊！因為行政院長為什麼要幫立委表態？」。

朱學恒不解反問，上次蘇貞昌不是才稱讚陳柏惟是很認真的立委？郭正亮表示，「上次是媒體訪問記者麥克風都遞過來了，他總是要講幾句嘛！他也不可能現在去批評顏寬恒，如果明年顏寬恒補選上了，他要怎麼辦？」。

至於未來罷免案會怎麼走？郭正亮說，他不曉得陳柏惟還有沒有個人黑料沒被爆出來，因為從肇逃到賭博爭議，坦白說，他感覺不出來這些是國民黨出的招，顯然有人對陳柏惟做過深入調查，而最後10天，對陳柏惟出招的人，怎麼可能不繼續丟料，就競選角度來看，最後10天才會有最大的料爆出來。