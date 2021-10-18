影后周迅是著名的實力派演員，演技精湛的她，是史上第一位獲得金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠的大滿貫演員，同時，周迅還以獨特的靈氣，擁有「落入凡間的精靈」的美名，而今（18日）是周迅的47歲生日，工作室和好友陳坤都不約而同曬出多張周迅美照，女神不只顏值絕美，周迅更是凍齡到超不科學。

周迅今天迎接47歲生日，工作室在凌晨零點一到，就在微博曬出周迅美照，並發文寫下：「我迅，生日快樂 新歲喜樂，平安健康」，照片中，周迅身穿露肩短洋裝露出燦笑，她膚質白皙、四肢纖細，狀態極佳的周迅，一張小巧美顏甚至還會發光，俏麗模樣宛如少女，完全看不出她是47歲熟女。

狀態極佳的周迅，一張小巧美顏甚至還會發光。（圖／取材自i周迅微博）

周迅一張小巧美顏相當俏麗。（圖／取材自i周迅微博）

而周迅的好友陳坤則是在凌晨零點曬出一系列周迅美照，並獻上祝福：「生日快樂」，特別的是，其中一張是陳坤和周迅的自拍照，兩人都沒藝人包袱，頂著超長瀏海、幾乎快遮住眼睛，彼此頭靠著頭、開心燦笑，儘管合照是舊照，但這是陳坤第12年為周迅慶生，兩人好交情溢於言表。

陳坤與周迅頂著超長瀏海，彼此頭靠著頭、開心燦笑。（圖／取材自陳坤微博）

其實陳坤與周迅擁深厚的情誼，雙方在2000年合作《像霧像雨又像風》時就一拍即合，雙方亦師亦友，互相切磋演藝也彼此陪伴，而周迅每年生日都有陳坤準時發文慶生，今年也不例外，陳坤雖然只寫下4字「生日快樂」，但兩人的好交情早已讓外界都羨慕不已。