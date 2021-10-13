18歲的英國女網新星拉杜卡努(Emma Raducanu)在今年美網奪冠後身價暴漲，頓時成為全世界關注的焦點，她的社群網站追蹤人數已成長到超過210萬，可謂一夕爆紅，當然這樣的情況夾雜了優缺點，優點是她的實力與比賽能被更多人看見，缺點則是大家都會拿著放大鏡檢視她，場外的行為也會受到影響。

早在15歲成名的美國17歲小將高芙(Coco Gauff)，就提醒她要注意社群媒體的使用。她說：「一開始當妳收到那麼多關於自己的推文，還有那麼多追隨者等等，興奮在所難免，但也會讓妳有點被沖昏頭，至少在我的經驗是這樣。」就連瑞士天王費德勒(Roger Federer)也提出了相同建議。

而最近舉行的印地安泉網球賽中，拉杜卡努不知是否受到外界影響分心，以2：6、4：6慘敗給白俄羅斯薩諾維琪(Aliaksandra Sasnovich)，相較於美網強勢表現，此戰完全沒有展現出新科美網冠軍的樣子，這也讓她遭受外界諸多批評，有網友直言她最近走秀的時間可能還多於訓練，難怪會輸球。

網友說：「我猜她之前的教練一定是不準她出去聚會，所以才把教練解雇。新的禮服、參加時尚晚宴、解雇教練，這就是她赢得比賽的方法，她花了太多時間在走红毯而不是訓練，她去走秀的時間遠大於訓練的時間。」網友直白的言論看起來對她非常不滿，或許這就是社群的可怕之處。

但也有人抱持鼓勵說：「她在18歲的時候赢得了一場大滿貫，這多麼不容易啊，現在不過就輸掉一場比賽，有什麼錯嗎？只因為他輸掉了一場比賽而引來那麼多憎恨，這件事本身就非常令人作嘔。」看出來還是有相當理智的網友，認為對年輕的拉杜卡努來說，輸掉比賽再正常不過了，沒有必要對她惡言相向。