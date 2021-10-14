蕾菈（Lyla）是人氣Youtuber，她擁有一張天使臉孔和魔鬼身材，加上蕾菈直率個性、無尺度的談話風格，讓蕾菈在網上擁有超夯人氣，不吝嗇展現性感的蕾菈，近日忙宣傳寫真年曆，而蕾菈日前則曬出洞洞裝辣照，以側身入鏡的她，褲子都是洞，也讓蕾菈的美臀若隱若現，還吸引網友直呼已放大看。

照片中，蕾菈身穿棕色綁帶露背上衣和洞洞褲，以側身入鏡的她，白皙美背和側胸若隱若現，而褲子都是小洞洞的設計，讓蕾菈的美臀若隱若現，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，蕾菈也幽默發文：「我知道你們會放大的」。

蕾菈辣照吸引網紅酷炫、啾啾留言：「已放大」、「我還真的放大了」，逗得蕾菈貼出哭笑不得的貼圖回應，網友也直呼：「怎能不放大呢」、「那個屁屁是我的最愛」、「臀好美」、「原本沒有要放大的說 一講完馬上仔細看」，甚至有人說：「放大到檢查頭髮有沒有分叉」，還釣出蕾菈幽默自嘲：「那肯定看到很多」，有網友敲碗要正面照，蕾菈則不忘宣傳：「年曆裡面有！」

不吝嗇展現自己身材的蕾菈，以好身材引發轟動已非首次，蕾菈日前就在網上曬出辣穿黑蕾絲性感睡衣以及吊帶襪自拍照，讓蕾菈傲人上圍呼之欲出，腰間和腹部邪惡地帶若隱若現，畫面相當養眼，同時，蕾菈也不忘介紹寫真年曆「這次的尺度是跟以往不太一樣的 加上風格也截然不同！所以是全新的我的概念」，積極宣傳寫真年曆。