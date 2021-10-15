《派遣女醫X》第7季首集收視開紅盤。（friDay影音提供）

日劇《派遣女醫X》第7季，14日晚間在日本播出第1集，平均收視率直衝19.0％，瞬間最高更飆到23.0％，稱霸2021年日劇收視率冠軍寶座，米倉涼子睽違2年再演《派遣女醫X》，除了向觀眾喊話「我 絕不失敗」之外，首集所展現出的超高防疫規格更是成為日本醫療劇全新典範，口罩、手套、酒精消毒都確實做出，她飾演的大門未知子返回日本時還強調有自主隔離，連名醫介紹所裡面的麻將桌都放上透明隔板，每個畫面都一定有演員戴口罩，製作嚴謹程度有如防疫宣導連續劇，連劇中名台詞「遵命」都發明以新動作來表現。

《派遣女醫X》第7季完全融入持續不退的新冠肺炎疫情，除了真實呈現因為疫情造成醫院資源不足以及醫護人員心力交瘁等問題，米倉涼子飾演的大門未知子重返東帝大學醫院，本季要面對「蜂須賀隆太郎」野村萬齋，以及「興梠広」要潤、「三国蝶子」杉田薰、「鍬形忠」小藪千豐、「寒蝉勇次」永野宗典所組成的內科「昆蟲軍團」壓境，也對於能與老班底見面也相當期待與興奮，透露平時都有用LINE群組聯絡感情，她笑說「每次開拍都像是回家一樣」。

米倉涼子向觀眾喊話，表示最新1季也是能量滿載，「無論是沒有精神的人、想要打起精神的人，又或是被疫情影響的人，請大家務必準時收看」，並大力強調「未知子今年也不會失敗的」，由於劇組防疫做得相當徹底，米倉涼子透露開拍前的準備工作與以往不同，正式拍攝時也要考慮到其他演員是否對某些肢體接觸有所顧忌，或多或少都對演技表現有所影響，她說：「這次的劇情完完全全表現出疫情帶來的影響，但也成為這部作品有趣的地方。」

《派遣女醫X》每周四在日本播出後，1小時內同步在friDay影音光速上架，WAKUWAKU JAPAN將於24日起，晚上11點播出。《派遣女醫X》前6季，還有勝村正信主演《拜金外科醫-Y》第6部以及新人實習醫師群初試啼聲的《Doctor Eggs》等衍生劇都獨家上架；赤楚衛二、町田啓太合作的《SUPER RICH》每周五獨家上線。