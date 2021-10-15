前嘉南農田水利會長楊明風在任期間舉辦八田與一追思會，維護與管理其監造的烏山頭水庫，推動台日交流，被日本政府認為促進台日友好，15日獲得日方授予「旭日雙光章」，是今年授勳的3名台灣人之1。

日本公布今年外國人敘勳名單，台灣3名授勳者中皆因對促進台日友好做出貢獻，楊明風為其中之1，他擔任嘉南農田水利會長時，除了維護管理烏山頭水庫，每年5月8日定期舉辦八田與一技師追思會，多次前往日本訪問，在治水專業領域方面與日本交流合作。

日本政府認為透過與楊明風接觸，促進了台日之間的友好關係，每年的八田與一追思會，更是台日交流良好的場所，日本官員、議員與台灣政府相關單位屆此活動有更親友好的互動。

日台交流協會認為，烏山頭水庫2017年曾發生八田技師銅像遭破壞事件，當時的楊明風3周後修復銅像，再採取防範措施。他對外表示，縱使銅像遭破壞，台灣對八田技師的評價不會改變。

這場敘勳傳達儀式在農委會農田水利署嘉南管理處4樓舉行，日台交流協會高雄事務所長加藤英次祝賀詞、賴清德副總統拍發賀電、台南市副市長趙卿惠、副主委陳添壽到場參加。台南市長黃偉哲事後表達恭賀，並表示因為八田與一的緣分，締結了台南市與日本金澤市與加賀市交流，日本政府今年贈台390萬劑AZ疫苗，也讓台日友好關係更穩固。

接受贈勳的楊明風強調，烏山頭水庫開工至今100年，相關工程都是為了使水庫永續經營，飲水思源是台灣不忘本的精神，因此自1978年至今，每年都舉辦八田與一追思會。維護管理烏山頭水庫是自己與同事一起的工作，這項榮譽應與同事一起分享。