新北市20歲蔡姓男子本月7日騎車載20歲陳姓友人行經三重環河南路台北橋上橋處時，與另一輛機車發生擦撞，警方和消防人員到場後，2人因不滿葉姓消防員要求讓道，便出手毆打，除了怒罵髒話外，更拿辣椒水噴灑2名員警，造成3名警消多處挫傷、骨折。新北地檢署今日偵結，將2人依妨害公務執行、侮辱公務員、傷害等罪起訴，並請求法院從重量刑。

蔡男與陳男發生車禍後，三重派出所賴姓、洪姓員警，以及三重消防分隊葉姓消防員趕抵現場處理，因為要搬運傷者，葉姓消防員請求蔡男讓道，未料蔡男與陳男卻不爽，當眾對葉員怒罵，接著徒手攻擊葉員和賴姓、洪姓員警，甚至拿辣椒水潑灑，造成葉員眼鏡被打碎，臉部頸部頭部多處挫傷，甚至造成賴姓員警左手掌骨折。

檢方表示，蔡男與陳男訊後雖然坦承犯行，但侮辱、施暴警消的行為，簡直是無視公權力，2人甚至羅列各種理由，正當化其行為，毫無悔改之意，因此依妨害公務執行、侮辱公務員、公然侮辱、傷害等罪嫌起訴2人，並請求法院從重量刑，以資懲儆。