在農糧署長胡忠一（後排左五）見證下，由枋寮11個品牌聯合成立的枋寮940通過「支持台灣稻農決議文」，推出「台灣米料理」力挺台灣稻農。（謝佳潾攝）

台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），屏東不少稻米農擔憂受衝擊，為此，由枋寮11個品牌聯合成立的「枋寮940」在農糧署長胡忠一的見證下，不僅發表「支持台灣稻農決議文」，也推出「台灣米料理」力挺台灣稻農。

枋寮940指出，耕作面積達30公頃、致力生產優質台灣米與紅豆的禾興農場，就是940的成員之一，從他的口中得知，現今不少稻農擔憂台灣加入CPTPP後，會因關稅問題衝擊本土農產價格，所以決定站出來先聯合6家餐飲名店一同發表「支持台灣稻農決議文」，進而呼籲全國餐廳聯手支持台灣稻農。

而此舉深受農糧署長胡忠一肯定，還特別親自出席發表會。胡忠一指出，近年台灣稻米的平均年產量過剩約20萬公噸，因此也積極爭取、盼比照日本不把稻米列入減稅項目。他強調，農委會會用盡一切力量保證加入CPTPP後的稻農權利，並致力提升台灣米的品質與開拓市場。

同時胡忠一也呼籲，國人優先選擇使用台灣米的餐廳用餐，以鼓勵餐廳力挺台灣稻農，他強調，台灣米甘甜可口、口感溫潤且適口性極佳，盼國人用消費者的力量，守護台灣稻田，因稻田不只是美食，更是生態多樣性與氣候調節的重要戰略腹地。

為此，胡忠一也趁勢頒發「台灣米標章」給長期使用台灣米並發起挺稻農的阿達漁港餐廳劉蓉諭，盼藉此拋磚引玉，鼓勵更多餐飲業者、消費者一同捍衛台灣米。

枋寮940表示，目前聯名「支持台灣稻農決議文」的除有餐廳外，還有知名農漁品牌，如芳興莊園、村長的水果、平田永序農場與饗魚樂、竹林有機農場等，因此再次呼籲國人支持在地農漁民，讓農漁民能無後顧之憂生產優質產品。