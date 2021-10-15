後疫情時代帶動O2O(Online to Offline)成為主流，品牌除了透過線下通路，更廣泛運用網紅進行帶貨，使網紅經濟快速崛起，社群電商與網紅行銷現已是時下最熱門的話題。

為鼓勵有才華的創作者在網路平臺上展現自己，並促進品牌與網紅更緊密的合作，旺旺中時媒體集團、台灣新媒體發展協會今年盛大舉辦2021臺北網紅節【TY Star 最佳潛力網紅獎】，並與MOMO購物網、伊林娛樂、森田藥粧、醒吾科技大學攜手合作，希冀在新媒體網紅世代共同開創新的里程碑。

今年自活動啟動之後，主辦方接到各領域頂尖網紅報名，類型包含親子育兒、美妝時尚、日常生活、知識學習型等，其中甚至有近百萬粉絲Tik Tok大網紅、知名寵物型網紅、音樂甜心才女、神秘魔術師YouTuber等，期待有更多不同領域、經營不同社群的網紅朋友加入，未來同台吸引粉絲目光！

只要你熱愛分享生活，有想法並勇於展現自己、追求夢想，這次讓【TY Star 最佳潛力網紅獎】替你圓夢！參賽者將有機會站上人氣舞台，成為最閃亮的那顆星。

本活動不限社群媒體，不限國籍、性別、年齡之分，經營任何社群facebook、Instagram、YouTube、Tik Tok等，粉絲數達1萬以上者，均可報名！報名日期至10月20日 17:00 截止報名，TY Star 最佳潛力網紅獎活動細節詳見：https://reurl.cc/Q6W1a9