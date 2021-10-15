明華園戲劇總團經典大戲《蓬萊仙島-漢鍾離》，闊別舞台10年，再度開箱演出，首演獻給台南市文化中心37周年館慶，10月16、17日2天於台南市文化中心演藝廳演出。

台南市長黃偉哲今天專程探班，感謝明華園帶給台南觀眾一飽眼福。黃偉哲表示，《蓬萊仙島-漢鍾離》2011年首演，斥資千萬打造虛幻又寫實舞台氛圍，被譽為科幻史詩電影《阿凡達》舞台版，明華園作為傳統藝術表演重量級劇團，這次重返大舞台的「經典開箱」，除了重現高規格奇幻舞台外，更加入年輕設計團隊，從上古神話的奇幻仙境到蓬萊仙島質樸純真的人間，展現出不同世代的審美風格。

明華園總團首席編導陳勝國擅長以神喻人，他筆下的神仙，不強調高深的法力，而是著重在刻畫人性，蓬萊仙島這個可愛的島嶼，其實也比喻堅韌台灣人民，不論遇到多大困難，總是能同心協力、克服難關。

總團長陳勝福領銜「明華園戲劇總團」演出傳統經典大戲《蓬萊仙島-漢鍾離》，雖遇疫情變數，期間也歷經藝文場館從限制梅花座到取消梅花座，但他仍維持梅花座售票，未開放全席，票房銷售一空。孫翠鳳說，疫情以來，大家都悶壞了，希望藉由明華園精采演出，把大家請回劇場來。