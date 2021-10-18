18日唐鳳以台灣社會創新發展趨勢為題展開2個小時的專題演講，演講過程也發揮他的科技長才，讓現場的學生利用線上slido平台提問。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

也親自解答為何會到二林偏鄉來，他表示是因為今年從二林高中畢業考上台大的謝秉宏同學與他聯繫，幾次書信往返後覺得很有趣，也被其感動，希望能與所有同學見面，一起聊聊偏鄉教育。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

號稱臺灣第一位數位政委、行政院最年輕政務委員唐鳳，18日現身彰化二林高中，與現場將近300位學生相見歡，他也親自解答為何會到二林偏鄉來，他表示是因為今年從二林高中畢業考上台大的謝秉宏同學與他聯繫，幾次書信往返後覺得很有趣，也被其感動，希望能與所有同學見面，一起聊聊偏鄉教育。

18日唐鳳以台灣社會創新發展趨勢為題展開2個小時的專題演講，演講過程也發揮他的科技長才，讓現場的學生利用線上slido平台提問，讓學生將想問的問題，直接透過平台傳遞到現場的大型螢幕上，讓唐鳳可以即時的回應學生問題，吸引學生眼球。

二林高中秘書李詩閔表示，政委唐鳳親自到彰化二林偏鄉與學生座談演講，學生與校方都相當震驚，也是首次有政委到訪學校，而且竟然是因為學生用Email的方式邀請到唐鳳到校，會中唐鳳委員對於學生的提問也都耐心回答，與學生分享自身經驗，讓所有學生都受益良多。

李詩閔也說，唐鳳私下表示，當時收到謝秉宏同學以後，他親自回信，幾次書信往返後對謝秉宏同學與二林工商充滿興趣，因此才聯繫學校想到訪，學校接到電話後也相當驚喜，謝秉宏同學畢業後到就讀台大，也特地回到彰化等待唐鳳的到來，親自感謝唐鳳願意到二林偏鄉，與所有學生見面。