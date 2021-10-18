謝霆鋒在《怒火》中帥扮反派。（華映提供）

甄子丹（左）和謝霆鋒在《怒火》中對峙。（華映提供）

動作巨星甄子丹在名導陳木勝遺作《怒火》中擔任監製及動作導演，幕前幕後兩面忙，為電影費盡心思設計多場讓觀眾目瞪口呆的動作場面，一場讓謝霆鋒帥氣擲手榴彈的爆破場面，更多次測試，才完成震撼力十足場面，他說：「必須用安全的方法，去完成拍攝最驚險的動作場面。」

甄子丹不但身手出色，更以獨特的動作設計廣獲肯定，他為《怒火》設計多場不同元素的動作場面，除了從高處躍下的高速追逐，還有刺激的飛車追殺，更有槍頭槍戰的驚人場面，甄子丹為在最安全的環境下，拍出最完美的畫面，每天都提早到現場，測試出最適合的拍攝方式，像是飛車場面，他以過往的經驗再加上特別使用精密的拍攝器材，讓場面看起來火爆，但拍攝時仍保持安全，他說：「演員不是拼命去拍攝動作場面，如果要特技演員連命都不要的去拍出畫面，那不是拍電影而是賣命的行為。」

其中有一場甄子丹與謝霆鋒帶領的雙方人馬，在北京道展開槍戰火拼，甄子丹特別為謝霆鋒設計一個帥氣又震撼的場面，便是他一臉冷酷的擲出手榴彈狙擊甄子丹，後方更出現轟天的爆炸火花，場面驚險刺激。雖然謝霆鋒拍攝動作和爆破場面的經驗豐富，但動作團隊還是不敢怠慢，因為現場是運用真火和氣油彈營造效果，稍有不慎，謝霆鋒與攝影師都有燒傷的風險，所以眾人在現場一再測試拍攝方位和距離。

當謝霆鋒帥氣扔出手榴彈後，後方便湧起滾滾火球，讓他心有餘悸說：「當時我的背和後腦都可以感受到高溫灼熱感，有種幾乎被燒到的感受。」

謝霆鋒回憶道：「因為爆彈時間點很難完掌握，不知聲音會多大或是有什麼東西會塌下來，我還是要保持一臉冷靜，但後面一爆炸，現場立刻變得像烤箱一般，我就如一片土司在當中烤。」幸好各方搭配完整，讓拍攝效果非常出色，「果然一次就拍攝成功，丹哥很滿意，不枉費我們花好幾個小時排練。」謝霆鋒笑說：「拍完後劇組更花了好幾個小時整理場地，真的很花功夫。」電影本周五（22日）在台上映。