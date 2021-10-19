教育部推動「技職校院專業科目或技術科目教師任教每滿6年應到業界研習至少半年」政策，有教師表示，他到業界研習1年收穫多，對教學及研究都有很大幫助；不過全國私校工會認為，這項政策被許多私校濫用作為懲罰或不續聘教師的手段。

為讓技職校院教師教給學生符合業界需求的知識及技能， 教育部依《技職教育法》從2015年11月20日起實施「技職校院專業科目或技術科目教師任教每滿6年應到業界研習或研究至少半年」政策，第一批適用對象1萬1914人，應在6年內、即今年11月20日前完成。

教育部統計，至109學年上學期，第一批政策適用對象，「已完成」計1萬0234人(85.9％)、「進行中」1028人(8.63％)、「未啟動」652人(5.47％)，也就是還有14.1％尚未完成。教育部表示，這項政策將持續推動，未在期限內完成研習或研究的教師，學校得於相關規定規範或於教師聘約協議。

龍華科大化工與材料系教授李九龍，以前本就與某家陽極處理公司有互動，2019年8月到2020年7月前往研習，主要擔任顧問工作。在這1年時間，他依規定每周回學校至少教1節課，僅領底薪，無法繼續教的課程由學校找其他教師代課，教育部會補助鐘點費。他在業界研習，也有領薪水。

李九龍指出，他前往研習的這家公司主要做「表面處理」業務（如為鋁門窗表面除鏽），工作人員會接觸酸、鹼等化學物質，因此工安相當重要。他在這樣的公司研習，提供自己建議，也更深入瞭解公司運作。回到學校，他教學內容更與業界結合，同時也產生一些新想法，可以成為未來研究的題目。

不過李九龍說，技職校院教師要到業界研習，必須之前跟業界就有所互動，「你對業界有幫助，人家才會讓你來」。如果一個平常跟業界沒有互動的教師，硬要他去研習，對教師及業界都是為難。

全國私校工會理事長尤榮輝說，這項政策立意看似良善，但執行面問題重重，基層教師大多反應不佳，認為不能確實提升教師專業知識與技能，只是徒增教師負擔，甚至已被許多私校濫用作為懲罰或不續聘教師的手段。

尤榮輝表示，從數字來看，雖然有高達85.9％教師已完成法定要求，但實質運作內涵及成效如何，恐怕是不能說的祕密。此項政策實施已6年，是否達到縮小產學落差目的，結果應不樂觀。

尤榮輝強調，政府若以為透過法律強制規定，或只須編預算補助就可提升技職教師專業素養，是太過天真也是自欺欺人。他要求教育部，在輔導制度及支持系統未完善建立前，應禁止學校濫用這項制度懲罰教師或剝奪教師工作權。