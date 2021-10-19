日月潭花火節即將登場，涵碧樓加碼星空導覽。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭畔落羽松，已經悄然變色。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭花火節將於10月底登場，涵碧樓趁勢推出住房專案及夜觀星空導覽，從10月30日至11月3日，舉辦為期5天獨家限定的星空導覽體驗，讓賓客盡情感受潭畔最繽紛燦爛的季節。

10月下旬，日月潭進入一年中最繽紛、燦爛的金秋時刻，喜歡騎腳踏車的遊客，可以沿著榮獲CNN評比全球10大最美自行車道（水社─向山段），欣賞已悄然變色落羽松、黃金楓，在翠綠的水面妝點不同色彩；喜歡登山則是可以選擇前往貓嶼山紅葉步道，欣賞落葉變紅的錫蘭橄欖樹，秋天的清晨，陽光穿過樹林灑落，更是美不勝收。

日月潭花火節雖然受到疫情影響縮減規模、會場總量管制，日月潭國家風景管理處仍將於10月30日在水社碼頭施放煙火；在鄰近水岸的涵碧樓面湖客房，就可以輕鬆欣賞美麗的煙火，館內的星光露台欣賞煙火，更可以看見日月潭面與花火相映的倒影。

涵碧樓具有坐北朝南的方位優勢，10月30日到11月3日，推出涵碧樓獨家限定的星空導覽房客體驗，由前自然科學博物館展示組太空劇場星象講師吳建德星空導覽，在無垠星空中，尋找屬於自己的星座。」