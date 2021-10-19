26歲百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸）因涉嫌利用Deepfake換臉技術，將多名公眾人物P到成人片女優身上，不法獲利高達千萬，昨(18日)已遭警方逮捕，檢方原諭令新台幣50萬元交保，因小玉財產和非法所得全被扣住，最後以30萬成功交保，讓部分網友深感不滿，對此有懂法律的網友解釋「交保」的意思：「並不是繳了錢就無罪釋放。」

有網友在知名論壇《DCARD》針對小玉降價20萬交保一事，發一篇文章抱怨，「本來看說50萬交保，然後因為籌不出錢，所以最後一個30萬意思意思交保一下？不是吧，交不出錢不是應該就乖乖待在牢裡嗎，當是菜市場殺價20萬啊？」該網友認為小玉之前明明就自稱靠股票賺了4百多萬，也拍過泡鈔票澡炫富的影片，不明白有什麼資格可以降為30萬交保。

26歲小玉以AI技術DeepFake軟體，把眾多名人的臉合成在謎片女優身上，昨日遭警方逮捕，最後以30萬交保。（圖／李文正翻攝）

懂法律知識的網友則留言替大家解惑：「交保只是讓人可以在外面自由的等待法院開庭審判，並不是繳了錢就無罪釋放。」另一名網友進一步補充：「法官認為沒有串供、滅證、逃亡可能，就是放人，那筆錢只是一個保險而已。你跑了，錢就歸國庫；沒跑，錢之後會還你，所以認為可以交保的話，繳不出錢，確實可能降價。」

事實上，交保金額的多寡與犯罪輕重無關，是依據法官判定嫌疑犯的身價，核定一個能讓嫌疑犯「保證」的金額，只要乖乖配合法院就會歸還，但後續涉及的刑事、民事責任還是要面對，不是付了交保金就沒事。至於羈押的條件，根據《刑事訴訟法》的規定，必須要符合「逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者」、「有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」、「所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者」等得羈押之。