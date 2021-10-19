26歲百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸）因涉嫌利用Deepfake換臉軟體，將多名公眾人物P到成人片女優身上，提供給付費網友觀看，不法獲利上千萬昨日遭逮捕，掀起社會恐慌。41歲女星吳怡霈今（19日）坦承自己是其中一名受害者，因為身心飽受不可抹滅的傷害，決定告到底，並強烈譴責製作換臉色情片。

吳怡霈透過律師事務所於臉書發表聲明，強調「絕無拍攝色情影片照片之情形」，強烈譴責不肖人士製作換臉不雅片，會提告散布猥褻物品罪和加重誹謗罪，同時呼籲外界拒絕下載和流傳相關不法影片。

吳怡霈表示，換臉謎片事件爆發後，收到各方的訊息提醒及告知，非常感謝大家的關心，「自己為此事受害者，也是一名女性。此事已造成身心不可抹滅的傷害，我強烈譴責，也一定會提告。如果大家有其他換臉證據，再麻煩私訊提供給我！感謝大家。」

除了吳怡霈要提告，雞排妹（鄭家純）昨日也發文表示：「偵查階段不方便評論太多，一旦確定是誰要負起責任，一定會提告，謝謝關心。」同時，她呼籲大家不要下載和廣傳不雅片，別以為這些移花接木的謎片沒有觸犯傷害與性暴力。

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根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。