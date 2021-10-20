高雄市橋頭區中崎路20日11時24分發生一件車禍，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市橋頭區中崎路20日11時24分發生一件車禍，一部裝有吊桿的大貨車與一部小貨車因不明原因對撞，小貨車駕駛傷重，送醫時已無呼吸心跳，大貨車駕駛輕傷，兩人都送往義大醫院救治。

岡山警方初步調查，此車禍發生在橋頭區中崎路17號前，一部自大貨車與自小貨車碰撞，自小貨車駕駛一度受困車內，警消合力將傷者救出，兩車駕駛均送義大醫院救治，詳細肇事原因及案發經過仍待警方進一步釐清。