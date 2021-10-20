高雄橋頭兩貨車相撞 駕駛1重傷1輕傷送醫 13:002021/10/20 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市橋頭區中崎路20日11時24分發生一件車禍，小貨車駕駛被卡在車內，警消到場救援傷者。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市橋頭區中崎路20日11時24分發生一件車禍，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市橋頭區中崎路20日11時24分發生一件車禍，一部裝有吊桿的大貨車與一部小貨車因不明原因對撞，小貨車駕駛傷重，送醫時已無呼吸心跳，大貨車駕駛輕傷，兩人都送往義大醫院救治。 岡山警方初步調查，此車禍發生在橋頭區中崎路17號前，一部自大貨車與自小貨車碰撞，自小貨車駕駛一度受困車內，警消合力將傷者救出，兩車駕駛均送義大醫院救治，詳細肇事原因及案發經過仍待警方進一步釐清。 宜蘭疑債務糾紛 開槍爆頭釀1死1傷 國一轎車撞拖板車 釀2車失控衝出邊坡1傷送醫 肇事駕駛竟棄車逃逸 #駕駛 #小貨車 #大貨車 #輕傷 #橋頭區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》美台超級財報周啟動 收復萬七就靠這一關鍵 08:172021/10/20 財經 不用30元就能買到 資安風險增 3個資黑市熱賣 04:102021/10/20 產業．科技 虎豹潭意外尚有2女童失蹤 坪林尋獲1遺體身分待確認 10:562021/10/20 社會 外送叫車平台加入減碳行列 04:102021/10/20 時尚消費 力積電 啟動240億聯貸案 04:102021/10/20 財經要聞 明起全台變天 兩地區一路濕冷到周日 低溫見1字頭 07:522021/10/20 生活 跨區搶約疫苗大混亂 網友炸鍋怒轟民進黨：玩台灣人的方式真多 10:132021/10/20 政治 今農遊券第二輪抽籤 少1步驟領不到 下午抽75萬份藝FUN券 08:232021/10/20 政治 商場影城來了 秀泰錢進高雄 04:102021/10/20 產業特刊 德州私人飛機墜毀 機上21人逃過一劫 11:452021/10/20 國際 全球逾6成國家鬆綁邊境 1圖秒懂各國入境規定 11:232021/10/20 生活 社會熱門新聞 虎豹潭尋獲遺體確認15歲陳姓少女 家屬悲慟指認 - 社會 新北男接愛妻下班等嘸人 苦守1年半法官救了他 - 社會 約正妹爽一晚 男醒來頭快爆了 眼前景象嚇壞他 - 社會 國一轎車撞拖板車 釀2車失控衝出邊坡1傷送醫 肇事駕駛竟棄車逃逸 - 社會 30歲人妻控遭公公推倒揉胸 老公不挺：洗完澡家裡仍「浴巾裹身」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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