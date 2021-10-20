美元指數回軟，帶動人民幣和新台幣強升，新台幣兌美元匯率站回27字頭後，今(20日)進一步升破27.9元關卡，來到27.856元兌1美元，強勁升值7.9分，為近3周以來的高點。

外資近來連續買超台股，新台幣匯價也持續反彈走升，台北外匯市場以27.93元兌1美元開出，升值0.5分，隨著台股開高，升值幅度也逐步擴大，早盤一度來到27.856元價位，升值7.9分，突破27.9元關卡，中午暫收在27.877元，升值5.8分，成交金額4.78億美元。

台股今日挑戰萬七大關，開盤以16936點開出後，一度上攻至16973點，上漲73點，萬七關卡前遭遇反壓，台積電、聯電由紅翻黑，貨櫃三雄仍守在平盤之上，11點過後，指數在平盤上下震盪。

美股在亮眼財報激勵下，周二(19日)4大指數全面走揚，道瓊收盤上漲198.70點，漲幅0.56%，以35457.31點作收；標準普爾500指數上漲33.17點，漲幅0.74%，收在4519.63點；那斯達克指數上漲107.28點，漲幅0.71%，收在15129.09點；費城半導體指數上漲42.68 點，漲幅1.28%，收在3381.45點。