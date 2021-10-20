台灣世界展望會與NEC台灣及兩廳院合作，近日邀請偏鄉孩童，參與兩廳院所籌辦的「藝術零距離計畫。（展望會提供／林良齊台北傳真）

為讓偏鄉孩童有機會跨越距離的障礙，親身體驗藝術的美好，台灣世界展望會與NEC台灣及兩廳院合作，近日邀請偏鄉孩童，參與兩廳院所籌辦的「藝術零距離計畫」，欣賞《管風琴與雙小提琴》音樂會並深度導覽活動，幫助孩子創造更多讓生命豐盛的機會。

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，在疫情期間的校園停課措施，讓偏鄉孩童面臨學習障礙，更錯失參與文化知能類型的探索活動，因此此次希望拉近孩子與藝術的距離，讓他們感受到藝術是不分你我，而是可以一起共享的養分。

「藝術零距離計畫」公益藝文活動，即邀請三民國小的孩子欣賞《管風琴與雙小提琴》音樂會，帶領走出家鄉，擴展視野，並看見未來的多元可能性。在此次「藝術零距離計畫」活動中，孩童除有機會認識管風琴、欣賞音樂會外，還參與場館的深度導覽，遊覽「兩廳院表演藝術圖書館」。

為讓孩子不因貧窮困境而侷限未來的發展，台灣世界展望會打造「投資豐盛生命」計畫，透過「經濟弱勢家庭關顧」、「兒少關懷暨發展」、「兒少權益暨保護」、「家庭培力暨生計發展」、「社區防減災暨志工管理」五大層面的服務工作，確保弱勢家庭的兒童縱使身處困乏環境仍能健康成長，並陪伴孩子探索世界，讓孩子有勇氣追夢。捐款可洽台灣世界展望會官網。