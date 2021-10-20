印尼8歲女童在溪裡游泳時突然被鱷魚攻擊喪命。

印尼上周發生鱷魚吃掉8歲女童的憾事，同行玩伴全程看傻眼，描述只看到鱷魚嘴巴含著女童頭顱的驚悚畫面。

綜合德新社（DPA）、英國《鏡報》（Mirror）、《太陽報》（The Sun）等外媒報導，印尼東部布魯島（Buru Island）一名8歲女童拉瑪達妮（Suci Ramadhani）13日和家人及同伴到溪邊游泳時，突然被一隻鱷魚攻擊，報導描述同伴眼睜睜看著拉瑪達妮被鱷魚拖走。

當地人見狀趕緊拿著長矛猛刺鱷魚，攻擊的同時，鱷魚嘴巴裡還可看見女童的頭顱。

印尼女童被鱷魚攻擊喪命，救難人員剖開鱷魚的肚子尋找女童屍首。

不過當眾人刺死鱷魚、剖開牠的身體後，胃裡卻不見女童的身體。鄰近的安汶市（Ambon）官員納姆利亞（Korpos Rahmad Namlea）表示，女童的身體已在15日尋獲。

納姆利亞說，發生意外的河流棲息著許多灣鱷（Saltwater Crocodile），過去10年至少發生2起鱷魚攻擊事件。

報導指出，灣鱷會在河岸邊伏擊、捕捉獵物，牠們先是將獵物溺斃，之後再將獵物全部吞進肚子裡。

「國際財經時報」（International Business Times）報導，今年3月一名8歲男童在印尼婆羅洲（Borneo）的河流游泳時，也被鱷魚攻擊、吞下肚，父親見狀跳河救援已來不及。