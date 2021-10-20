社區管理委員會主要是居住環境上的自治管理組織，以社區安全和住戶權益為最大職責，有網友日前搭電梯看到門上貼公告，內容提及公寓大樓隔音效果差，半夜洗澡、洗衣服等行為容易影響其他住戶，因此呼籲住戶晚上10點後，不要製造噪音，這也讓他大感荒謬，「晚上10點後不能洗澡，這是什麼？」；網友也譏諷，「現在住社區像坐牢？」。

1名男網友在爆怨公社貼出一張社區管委會公告，內容提到，由於公寓大樓隔音效果差，家戶比鄰而居，桌椅移動、孩童奔跑嬉戲、半夜洗澡、洗衣服等行為，都很容易影響其他住戶，呼籲住戶「晚上10點後，不要製造噪音」。

原PO見此公告，氣得大罵，「晚上10點後不能洗澡，哇靠，這是什麼？怕影響到住戶睡眠？」。

貼文曝光後，許多網友看了也膛目結舌，覺得規定太過苛刻，「現在住社區像坐牢？」、「好累的社區」、「下次就會變成在家不准放屁，以免影響空氣品質」、「管太多？？社區管委會全都神經衰弱的歐基桑、歐巴桑？」、「這個完全沒有法律依據，理他幹嘛~而且，我會更故意要11點後洗！慢慢洗」、「10點後不能洗澡這條太不合理了，買房租房不是坐牢欸」。

另外，有網友認為這規定對上夜班、加班的住戶十分不友善，「上夜班的人怎麼辦？加班的人怎麼辦？臭死？冬天可能還好一點夏天的時候誰回家不是想先洗澡的？應該是大樓當初設計就很有問題」、「大樓隔音那麼差喔！感覺在自己家洗個澡，全大樓都會知道你洗澡，甚至連泡澡還是淋浴都知道，那上小夜班下班的回家連澡都不能洗囉」。