民進黨中常委陳茂松日前爆料，祕書長林錫耀稱主席蔡英文希望親自徵召2022年六都市長提名人選。對於民進黨能不能通得過「魔鬼的試探」，堅持黨內民主的十字架？台灣民意調查基金會董事長游盈隆認為，看起來十分渺茫，至於民進黨的黨內民主制度與傳統是否會被從根摧毀？再過三個禮拜就知道了。

游盈隆今天(20日)在臉書上表示，民進黨能不能通得過「魔鬼的試探」，堅持黨內民主的十字架？從各種跡象看，機會相當渺茫，這是自己對蔡英文領導下民進黨的暫時性觀察與結論。

游盈隆指出，民進黨既有的「公職提名候選人條例」，制度已相當完備，六都與其他縣市首長候選人，由各選區先溝通協調，協調不成再初選，最後由黨員或民調決定產生。但這項制度在2018年蔡英文總統兼黨主席時已形同被凍結，新的2018特別條例的精神，就是授權黨主席徵召，中執會背書，。

游盈隆認為，六都一律都由黨主席徵召，中執會則淪為橡皮圖章，2018九合一地方選舉民進黨遭遇歷史性挫敗，其中關鍵之一就是這項失敗的提名特別條例。「蔡英文通過林錫耀誘惑民進黨放棄黨內民主的十字架」，會不會成功？從2018提名特別條例以及2019年總統初選經驗看，再加上目前種種跡象顯示，成功可能性很大。

對於黨內民主傳統瀕危，民進黨內眾多綠林好漢為何鴉雀無聲？大多數派系為何迄今保持緘默？多少有志參選者磨刀霍霍，為何都敢怒不敢言，只默默地、沒志氣地等待主席關愛的眼神？游盈隆坦言，除了民進黨已經國民黨化、各派系自甘墮落、權力已定於一尊、集體腐化只為享受或怕失去所謂「執政價值」外，還有什麼其他敢大聲說出口的理由嗎？

游盈隆更說，若沒有黨內主要派系山頭勢力獻策、默許或呼應，蔡英文就算胃口再大，也做不到。不過，一張看似善良純潔的臉龐背後竟隱藏著如此飢渴、巨大、不加修飾的權力野心和支配慾望，委實令人毛骨悚然，百思不得其解。他也感嘆，2022民進黨6都16縣市長提名若果真如此，2024總統與立委提名更可想而知，「民進黨的黨內民主制度與傳統難道就這樣無聲無息地被吞噬、被闇割、被從根摧毀嗎？再過三個禮拜就知道了」。