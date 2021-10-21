北部與東半部今起變天。（圖／翻攝自氣象局臉書）

北台灣與東半部今變天！氣象專家吳德榮表示，受到鋒面南下的影響，北台灣及東半部有雨，且氣溫會逐漸下降，明（22日）起至周日（24日）隨著東北季風增強，苗栗以北將會是濕冷的天氣，最低溫恐下探18度，還有可能出現較大的雨勢。另外，下周三（27日）在南海與菲律賓東方海面有熱擾動活動的跡象，但對台灣並無直接影響。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」上提到，今晨鋒面尚未抵達，各地區最低溫約落在19至20度左右，且各地沒有降雨的情況。根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天鋒面將逐漸南下，北台灣及東半部依序轉有局部雨且氣溫漸降；中南部仍為晴時多雲，日夜溫差大。

吳德榮表示，明起至周日（24日）受到鋒面影響與東北季風增強，冷空氣的強度大致上與前波類似，平地最低溫可降到18度左右，北台灣濕涼、降雨範圍更廣，苗栗以北、東北部與東部地區有局部雨，可能有較大雨勢，應特別注意；中部有局部短暫雨的機率、南部影響輕微、氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，下周三（27日）晚上8時在南海及菲律賓東方海面，分別有「熱帶擾動」活動的跡象，模擬路徑都離台灣很遠，看起來沒有直接威脅到台灣的機率，但若發展成秋颱，與東北季風產生共伴效應，也不會在台灣，因此未來一周影響台灣的天氣系統，主要還是東北季風的強弱變化。