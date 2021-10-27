台北捷運公司近年奉行商業最大化原則，發展五花八門的副業，北捷27日宣布，將在捷運南港展覽館站啟用「Metro Corner 捷空間」，提供個人及4至6人的智能共享工作空間，滿足行動辦公、會議及教學課程等需求，只要透過「台北捷運GO」APP即可預約，加入APP會員還能獨享95折優惠。

北捷指出，公司近期與盟立集團攜手打造科技創新空間，結合捷運、科技與辦公，運用多項物聯網科技進行空間管理，如民眾可透過手機APP操作門禁進出、調控會議室內燈光、冷氣空調風速等，提供個人及4至6人智能共享工作空間，滿足行動辦公、會議及教學課程等需求。

民眾預約成功後，可透過手機使用QR code掃描、或選擇以人臉辨識，並透過體溫感測儀完成額溫量測，就可輕鬆進入。（北捷提供）

北捷表示，預約方式非常簡單，只要用手機下載「台北捷運GO」APP並加入會員，在線上付款成功後，於指定時間前往文湖線南港展覽館站的地下聯絡道「捷空間」，透過手機使用QR code掃描、或選擇以人臉辨識，並透過體溫感測儀完成額溫量測，就可輕鬆進入，即日起透過「台北捷運GO」APP預約，會員獨享95折優惠。

北捷指出，公司近期與盟立集團攜手打造科技創新空間，結合捷運、科技與辦公。（北捷提供）

北捷說，空間內部照明設備特別使用生理光LED崁燈及平板燈，可於不同時段調控燈光波長，使生活作息更符合自然節奏，於工作時保持覺醒，提供智能辦公環境的新選擇。