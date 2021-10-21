【愛傳媒葉元之專欄】最近元之接獲許多海外市民的陳情，他們表示明年要回台灣過年，但已訂不到防疫旅館，心裡非常著急。

一位洪先生反映，他的戶籍在新北，但人目前在海外工作，因為要回家過年，這幾天透過網路訂防疫旅館，發現幾乎都被訂光，而且新北的防疫旅館是用代號，在訂房時無法第一時間了解是哪家防疫旅館，對選擇飯店也造成困擾。

而民眾若是一家大小返台過年，情形更是嚴重。

一位人在歐洲的新北市民黃小姐說，全家準備回台過年，但從10月開始找防疫旅館，到現在全都是客滿，而且因爲有兩個4歲小孩隨行，想申請一家一室，但不符一人一室原則，屬特殊需求，依規定必須先洽新北市政府關懷中心，取得同意後才能訂房。

黃小姐打電話詢問該中心後，卻被告知特殊需求必須在回國6-7週前才能申請，她擔心目前防疫旅館都已接近滿房，越晚訂會越訂不到房間，希望元之向政府反映，讓規定不要那麼嚴格，讓他們能順利回家過年。

元之隨後詢問一位防疫旅館的負責人，得到的答案果然如陳情人所講，農曆年前後一星期，旅館均屬滿房狀態。

這聽起來相當嚴重，離過年還有3個多月，到時會有廣大海外民眾及台商回台，若防疫旅館現在就已不足，就會讓這些國人無法回國過年。

提醒中央及地方政府盡早因應，千萬不要阻礙了國人回鄉過年的路。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者提供。

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