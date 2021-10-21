台南市議員周麗津今天質詢指出，高雄市推出商圈夜市券，200元可換400元，刺激消費，反觀台南只有台南購物節抽獎、台南好康券等方案，難以帶動夜市、市場商機。台南市長黃偉哲說，目前台南有8處夜市、4處市場推500元加碼50元，市府11月底前也將推市場、夜市券，希望五倍券能真正落實到做小生意的人。

周麗津今天於市政總質詢中指出，振興五倍券上路以來，台南市政府目前隨搭配台南購物節推出抽獎、台南好康券等優惠，但對於活絡攤商生意，幫助不大。她也當場詢問官員是否知道台南好康券，多人舉手，但她問有誰知道怎麼使用？僅少數人舉手，她說，一般人根本不會用台南好康券，且好康券免費乘車券還需上網登錄，相當不便民。

黃偉哲說，目前市場、夜市消費都是小金額，五倍券一次200元、500元面額，的確會阻礙消費者消費意願，市府接下來會找夜市、市場業者商議，目前已經在規畫中，「加碼確定，方案還沒定」，他說，目前朝夜市業者出一部分、政府負擔一部分，盡快、盡速從優加碼。

黃偉哲說，其他縣市隨採普發現金，當初考量每人發1000元，市庫要花18億元，但刺激消費力道不會變強，因為存款會增加、消費卻不會增加，錢要用於該用的地方，希望讓振興五倍券落實到真正做小生意的人。