頭份市公所將在10月30日舉行有氧派對，將由有氧女神蔡宜群領舞。（謝明俊攝）

有氧女神蔡宜君帶領頭份市長羅雪珠、頭份市里長、民代等一起體驗有氧舞蹈。（謝明俊攝）

頭份市合興里婆婆媽媽們利用夜間跳廣場舞來健身。（翻攝自合興里社區粉絲團／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠等歡迎大家10月30日一起來參加有氧派對。（謝明俊攝）

疫情封鎖近半年，許多市民平日在廣場跳舞活動都被迫喊停，在疫情緩解之餘，頭份市公所為了喚起大家跳舞健身的感覺，將在本月30日舉行有氧派對，除了由潘若迪等知名有氧老師到場帶舞外，還提供銀髮族群體適能檢測及訓練儀器體驗，苗栗縣長徐耀昌與頭份市長羅雪珠歡迎大家一起來運動。

頭份市長羅雪珠表示，去年市公所在尚順廣場首次舉辦大型的有氧派對活動，獲得市民熱烈迴響。目前疫情趨於緩和，市公所希望延續有氧派對的熱情，還增加了銀髮、樂齡肌力檢測及訓練的部分，期望全家老少一同走出家門，一起來有氧好fun。

今年的有氧派對將於10月30日，在頭份西堤牛排前尚順廣場舉辦，縣長徐耀昌特別出席21日的宣傳記者會，鼓勵頭份市民延續運動家精神，除了認真防疫也要鍛鍊身體，給自己更多力氣對抗病毒，大家一起動起來！

當天的有氧派對中，將請來亞洲有氧天王─潘若迪、知名有氧健身老師─TERRY江振愷、流行有氧舞蹈天后─蔡宜君到場帶動跳，現場也有王牌樂團活力四射的熱情演出。

活動現場並設有銀髮族的肌力檢測區，針對銀髮族群設計體適能檢測及訓練儀器體驗活動，完成兩大區體驗及檢測闖關之後，即可獲得精美贈品一份。限量300份，歡迎市民朋友全家大小一同場參與，也鼓勵銀髮族走出戶外一同體驗。

有氧派對採事前報名制，報名成功者活動當日將贈送「頭份市限量紀念款毛巾1條，數量有限，額滿為止，報名預計自10月21日開放。